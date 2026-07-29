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У Греції перехопили канабіс на 2 млн євро у вантажівці з Італії

Новини — Середа, 29 липня 2026, 15:36 — Марія Ємець

Грецькі прикордонники виявили спробу контрабанди 92 кг канабісу під час огляду вантажівки, що прямувала з Італії.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Грецькі служби у порту Ігуменіца під час огляду напівпричепа, що прибув поромом з Італії, виявили 82 підозрілих пакунки. Всередині виявився канабіс загальною вагою 92,5 кг. Окрім того, знайшли флакони з метадоном. 

 

Вилучені наркотичні засоби коштують на чорному ринку близько 2 млн євро. 

У зв’язку зі знахідкою затримали 54-річного громадянина Греції. 

У межах подальшого розслідування з’ясовуватимуть плановий маршрут вантажівки та можливих спільників, причетних до контрабанди. 

Тим часом у порту ірландської столиці Дубліна вилучили канабіс та кокаїн майже на 2 млн євро.

У Польщі вилучили понад 900 кг канабісу, захованого у картонних коробках з одягом, імпортованого з Канади.

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Греція кримінал
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