У Румунії шукають способи відновити роботу єдиної АЕС 

Влада Румунії розглядає кілька варіантів дій для того, щоб забезпечити охолодження реакторів атомної електростанції в Чернаводе з огляду на критично низький рівень води в Дунаї.

Про це повідомляє Antena3, передає "Європейська правда".

Серед заходів, який пропонує міжвідомчий комітет, – поглиблення деяких каналів, встановлення барж для регулювання течії, будівництво хвилеріза, використання надувної мобільної греблі та встановлення насосів на баржах або понтонах.

Ці заходи планується впроваджувати поетапно протягом найближчих тижнів, з огляду на те, що рівень води в Дунаї впав до надзвичайно низького рівня.

Комітет протягом 30 днів представить підсумковий звіт, який міститиме технічні рішення, графік реалізації та джерела фінансування.

Окрім цих заходів, Чернаводська АЕС має у своєму розпорядженні резервне обладнання, зокрема насоси, потужні генератори та установки для охолодження води. Вони дозволяють забезпечувати охолодження реакторів та сховищ відпрацьованого палива навіть у разі недостатнього притоку води, зокрема у випадку, якщо рівень води в Дунаї в районі станції сягне приблизно 1,05 метра.

У такому випадку охолодження здійснюватиметься в замкнутому режимі з подачею демінералізованої води, що виробляється системами очищення станції. Вона може постачатися з підземних свердловин та, за необхідності, з додаткових запасів води, яка транспортується до території АЕС автоцистернами, залізницею або пожежними машинами.

Обидва реактори єдиної АЕС в Румунії залишаються зупиненими через історично низький рівень води в Дунаї.

22 серпня Національний комітет Румунії з надзвичайних ситуацій затвердив нові заходи щодо підвищення рівня води в річці Дунай та забезпечення охолодження Чернаводської атомної електростанції.

Читайте також статтю: Дунай на межі: як спека та обміління ключової ріки створили проблеми для Європи.