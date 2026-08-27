В Румынии ищут способы возобновить работу единственной АЭС

Власти Румынии рассматривают несколько вариантов действий для обеспечения охлаждения реакторов атомной электростанции в Чернаводе в связи с критически низким уровнем воды в Дунае.

Об этом сообщает Antena3, передает "Европейская правда".

Среди мер, предлагаемых межведомственным комитетом, – углубление некоторых каналов, установка барж для регулирования течения, строительство волнореза, использование надувной мобильной плотины и установка насосов на баржах или понтонах.

Эти меры планируется внедрять поэтапно в течение ближайших недель, учитывая, что уровень воды в Дунае упал до чрезвычайно низкого уровня.

Комитет в течение 30 дней представит итоговый отчет, который будет содержать технические решения, график реализации и источники финансирования.

Помимо этих мер, Чернаводская АЭС располагает резервным оборудованием, в частности насосами, мощными генераторами и установками для охлаждения воды. Они позволяют обеспечивать охлаждение реакторов и хранилищ отработанного топлива даже при недостаточном притоке воды, в частности в случае, если уровень воды в Дунае в районе станции достигнет примерно 1,05 метра.

В таком случае охлаждение будет осуществляться в замкнутом режиме с подачей деминерализованной воды, производимой системами очистки станции. Она может поставляться из подземных скважин и, при необходимости, из дополнительных запасов воды, которая доставляется на территорию АЭС автоцистернами, по железной дороге или пожарными машинами.

Оба реактора единственной АЭС в Румынии остаются остановленными из-за исторически низкого уровня воды в Дунае.

22 августа Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям утвердил новые меры по повышению уровня воды в реке Дунай и обеспечению охлаждения Чернаводской атомной электростанции.

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