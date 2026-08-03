Зеленський оголосив, які з послів України стануть заступниками Сибіги

Президент України анонсував призначення Василя Зварича та Василя Боднара на посади заступників міністра закордонних справ.

Про це він заявив у спілкуванні з цими дипломатами на загальній нараді послів у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Василь Зварич, який є послом України у Чехії, та Василь Боднар, який є послом у Польщі, були серед тих, хто взявся ставити запитання главі держави під час наради. Президент, публічно відповідаючи кожному з них, попередив про підготовку кадрових рішень – але спершу поцікавився у керівника МЗС Андрія Сибіги, чи знає кожен з претендентів про очікуване переведення до Києва.

"Василь Богданович (Зварич) інсайд має, але формально ще не знає", – відповів Сибіга щодо посла у Чехії, який питав першим та поставив запитання щодо "антибалістичної коаліції", викликавши емоції та аплодисменти.

Василь Зварич

Зеленський похвалив Зварича за розвиток відносин із Чехією і додав: "Думаю, що на посаді заступника міністра закордонних справ ви будете досягати ще більших успіхів".

Схожим чином президент прокоментував запитання Андрія Боднара. "Наші з Андрієм Івановичем (Сибігою) роздуми привели до того, що напевно ви також можете бути заступником міністра закордонних справ. Ми вас підтримуємо", – заявив президент, зауваживши складність польського треку відносин.

Василь Боднар

Ще пів року тому повідомлялося, що Зеленський обговорив із Сибігою майбутні ротації в МЗС. Ближчим часом очікується також низка призначень та звільнень інших послів.