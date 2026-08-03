Зеленский объявил, кто из послов Украины станет заместителем Сибиги

Президент Украины объявил о назначении Василия Зварича и Василия Боднара на должности заместителей министра иностранных дел.

Об этом он заявил в беседе с этими дипломатами на общем совещании послов в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Василий Зварич, который является послом Украины в Чехии, и Василий Боднар, который является послом в Польше, были среди тех, кто задавал вопросы главе государства во время совещания. Президент, публично отвечая каждому из них, предупредил о подготовке кадровых решений – но сначала поинтересовался у руководителя МИД Андрея Сибиги, знает ли каждый из претендентов о предстоящем переводе в Киев.

"Василий Богданович (Зварич) в курсе, но формально ещё не знает", – ответил Сибига, имея в виду посла в Чехии, который задавал вопросы первым и поднял тему "антибаллистической коалиции", вызвав эмоции и аплодисменты.

Василий Зварич

Зеленский похвалил Зварича за развитие отношений с Чехией и добавил: "Думаю, что на посту заместителя министра иностранных дел вы будете добиваться еще больших успехов".

Аналогичным образом президент прокомментировал вопрос Андрея Боднара. "Наши с Андреем Ивановичем (Сибигой) размышления привели к тому, что, наверное, вы также можете быть заместителем министра иностранных дел. Мы вас поддерживаем", – заявил президент, отметив сложность польского направления отношений.

Василий Боднар

Еще полгода назад сообщалось, что Зеленский обсудил с Сибигой предстоящие ротации в МИД. В ближайшее время ожидается также ряд назначений и увольнений других послов.