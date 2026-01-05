Зеленський обговорив із Сибігою майбутні ротації в МЗС

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що найближчим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга представить кандидатури для проведення ротації в українському дипломатичному корпусі.

Про це український лідер повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У понеділок, 5 січня, Зеленський заслухав доповідь Сибіги. Вони обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік.

Також вони говорили про ротації в дипломатичному корпусі. За словами Зеленського, найближчий часом глава МЗС представить відповідні кандидатури.

"Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення", – додав український президент.

Зауважимо, цього ж дня Зеленський призначив першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.

Зеленський зазначав, що Кислиця посилить дипломатичний напрямок в Офісі президента. Також глава держави пояснював, що посилює свою переговорну команду.

До призначення першим заступником глави МЗС в лютому 2025 року Кислиця протягом 5 років обіймав посаду постійного представника України про ООН.