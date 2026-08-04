Прем’єру Британії дорікають за відпустку через два тижні від вступу на посаду

Прем'єр Британії Енді Бернем буде у відпустці до кінця тижня, опоненти дорікають йому несерйозним ставленням до роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Як стало відомо, помічники наполягали на тому, щоб прем’єр-міністр реалізував свої плани щодо відпустки після виснажливої кампанії з довиборів у Мейкерфілді, за якою послідувала підготовка до вступу на посаду прем’єра.

На Даунінг-стріт відмовилися повідомити, куди прем’єр-міністр вирушає у сімейну відпустку. Його супроводжуватимуть особисті охоронці.

Офіційний речник Бернема заявив: "Уряд продовжує працювати у звичайному режимі: прем’єр-міністр залишається на зв’язку з урядовцями, проводить наради та отримує регулярні звіти щодо урядових справ".

Луїза Хей, перша державна секретарка, буде найвищим за рангом урядовим міністром, який офіційно працюватиме цього тижня, але джерела наголошують, що вона не виконуватиме обов’язки прем’єр-міністра.

Лі Андерсон, голова партії Reform UK, звинуватив Бернема в тому, що той втікає від роботи.

"Пробувши на посаді лише два тижні, Енді Бернем уже втомився. Після того, як він відмовився від низки обіцянок, на які не було виділено коштів, та допустив, щоб понад 2 тисячі нелегальних мігрантів проникли до нашої країни, він втік за кордон розважатися. Це не той прем’єр-міністр, який серйозно ставиться до керівництва", – заявив він.

Зазвичай Даунінг-стріт не оприлюднює подробиць планів поїздок прем’єр-міністра з міркувань національної безпеки.

Девід Кемерон, коли був прем’єр-міністром, літав рейсами лоукостера easyJet, щоб приєднатися до своєї родини на канікулах. Авіакомпанії доводилося змінювати бронювання місць, щоб розмістити його на борту, звільняючи місце для його охорони. Його регулярно фотографували на борту цього бюджетного авіаперевізника, коли він їв чіпси Pringles у навушниках.

Нагадаємо, депутатка Сейму Польщі від партії Unia Centrum Ізабела Боднар опинилася в центрі суспільного скандалу після того, як опублікувала у соцмережах фотографію з відпустки в Іспанії, на якій позує поруч із двома великими тунцями, виловленими під час риболовлі.

Раніше цього літа стало відомо, що прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню може вимагати від членів уряду не їхати у відпустку через низку криз та надзвичайну спеку, від якої страждає країна.