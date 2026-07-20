Депутатка Сейму Польщі спричинила скандал публікацією фото виловленої у відпустці риби

Депутатка Сейму Польщі від партії Unia Centrum Ізабела Боднар опинилася в центрі суспільного скандалу після того, як опублікувала у соцмережах фотографію з відпустки в Іспанії, на якій позує поруч із двома великими тунцями, виловленими під час риболовлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Свій допис політикиня опублікувала напередодні фіналу чемпіонату світу з футболу, побажавши збірній Іспанії "таких успіхів, як на ловлі тунця під час наших іспанських канікул".

Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów, jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! 💪



Viva España!!!! 🇪🇸✊⚽️ pic.twitter.com/7430YSUvWC – Izabela Bodnar (@BodnarIzabela) July 19, 2026

Публікація швидко викликала хвилю критики. За перші 15 годин після появи допису в соцмережі X під ним залишили понад 1100 коментарів, більшість із яких були негативними.

Журналістка Polsat News Агнешка Гоздира запитала, "наскільки треба не мати стилю та емпатії", щоб не лише зробити таке фото, а й оприлюднити його.

У відповідь Боднар заявила, що критика є проявом лицемірства, оскільки люди, які їдять суші, також споживають рибу, яку хтось виловив.

Втім, журналістка нагадала, що ще у жовтні 2023 року депутатка публічно виступала на захист прав тварин і підтримувала організацію "Відкриті клітки", яка займається питаннями добробуту тварин.

Публіцист Ян Шпевак іронічно прокоментував ситуацію словами: "Очевидно, заможні в Польщі справді платять занадто низькі податки".

Журналіст і публіцист Якуб Вех своєю чергою запропонував "посібник для політиків", у якому порадив не публікувати фотографії з дорогих відпусток, недоступних більшості суспільства, а також світлини з мертвими тваринами.

Сама Боднар продовжила захищати свою позицію, заявивши, що кожне суші, кожна риба чи котлета походять від убитої або виловленої тварини, а тих, кого це обурює, закликала перейти на вегетаріанство. В іншому разі, на її думку, вони не мають підстав засуджувати її вчинок.

Нагадаємо, у червні у Польщі вирішили депортувати громадянина України, який спричинив масштабне обурення тим, що забрав як здобич велетенського сома з варшавського озера Балатон, порушивши при цьому місцеві правила.

Перед цим чоловіку висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон, а також транспортуванні здобичі без води, що прирівнюється до жорстокого поводження.