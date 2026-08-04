Зеленський назвав три пріоритети для України у співпраці з ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові профільними топпосадовцями визначив три пріоритети у співпраці Києва з Євросоюзом.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Зеленський повідомив, що домовився з прем’єром Сергієм Корецьким, віцепрем’єром з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим і профільними заступниками керівника Офісу Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою про три пріоритети у подальшій співпраці України і ЄС.

Першим він назвав рух до повноцінного членства у ЄС та акцентував, що це не лише політичне чи економічне питання, а й безпекове.

"Саме зі вступом України в Євросоюз прибирається та геополітична невизначеність, якою Росія користувалася протягом кількох десятиліть, щоб сіяти дестабілізацію і України, і Євросоюзу. З іншої сторони, разом з українською силою Євросоюз набуває необхідних безпекових спроможностей, що дозволяє посилити європейський компонент євроатлантичної спільноти", – зазначив президент.

Зеленський додав, що сподівається на відкриття решти чотирьох кластерів у вступних переговорах і з боку України "все зроблено, щоб рішення було позитивним".

Другим напрямком він назвав використання усіх можливостей "практичної" секторальної інтеграції України в ЄС вже зараз. "Україна має сприйматися всіма європейцями як невід’ємна частина звичних європейських процесів, і це має підштовхувати наш політичний рух і рішення лідерів та країн", – деталізував Зеленський.

Третім напрямком він назвав роботу для отримання необхідної підтримки перед наступною зимою.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов розраховує на відкриття решти переговорних кластерів для України восени.

На його думку, завершити переговори з ЄС до кінця 2027 року – амбітна, але реальна задача.