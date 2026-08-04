Зеленский назвал три приоритета для Украины в сотрудничестве с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе беседы с профильными чиновниками определил три приоритета в сотрудничестве Киева с Евросоюзом.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своих социальных сетях.

Зеленский сообщил, что договорился с премьером Сергеем Корецким, вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым и профильными заместителями главы Офиса Сергеем Кислицей и Игорем Жовквой о трех приоритетах в дальнейшем сотрудничестве Украины и ЕС.

Первым он назвал движение к полноправному членству в ЕС и подчеркнул, что это не только политический или экономический вопрос, но и вопрос безопасности.

"Именно с вступлением Украины в Евросоюз устраняется та геополитическая неопределенность, которой Россия пользовалась на протяжении нескольких десятилетий, чтобы сеять дестабилизацию как в Украине, так и в Евросоюзе. С другой стороны, вместе с украинской силой Евросоюз обретает необходимые потенциалы в сфере безопасности, что позволяет усилить европейский компонент евроатлантического сообщества", – отметил президент.

Зеленский добавил, что надеется на открытие остальных четырех кластеров в переговорах о вступлении и что со стороны Украины "все сделано, чтобы решение было положительным".

Вторым направлением он назвал использование всех возможностей "практической" секторальной интеграции Украины в ЕС уже сейчас. "Украина должна восприниматься всеми европейцами как неотъемлемая часть привычных европейских процессов, и это должно стимулировать наше политическое движение и решения лидеров и стран", – пояснил Зеленский.

Третьим направлением он назвал работу по получению необходимой поддержки перед наступной зимой.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров для Украины осенью.

По его мнению, завершить переговоры с ЕС до конца 2027 года – амбициозная, но реальная задача.