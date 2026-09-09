В ПАРЄ пропонують шлях, як віддати Україні заморожені кошти Росії через ЄСПЛ

У Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.

Про це повідомили у пресслужбі ПАРЄ, пише "Європейська правда".

У юридичному комітеті ПАРЄ вважають, що заморожені активи РФ потенційно можливо передати Україні на основі рішень ЄСПЛ проти Росії.

Комітет затвердив проєкт резолюції та рекомендацію на основі доповіді представника Британії Тоні Вогана та зазначив, що переспрямування російських активів на виплату компенсацій Україні може бути законним контрзаходом і відповідатиме міжнародному праву.

Як зазначають, у двох міждержавних позовах, поданих Україною, ЄСПЛ визнав Росію винною у серйозних порушеннях прав людини в межах розпочатої нею війни. При цьому сума "справедливої компенсації" Україні не була визначена.

З огляду на масштаби завданих Україні збитків внаслідок війни, може йтися про мільярди, десятки чи навіть сотні мільярдів євро, зазначають у комітеті.

Парламентарі закликають створити фінансовий механізм під егідою Ради Європи для виплати знерухомлених коштів російського центрального банку Україні.

Хоча Росію вигнали з Ради Європи і вона через пів року після того перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини, на РФ досі поширюється дія рішень ЄСПЛ щодо порушень, скоєних раніше, нагадують депутатти.

"Це зобов’язання у межах міжнародного права не зменшується з часом і не може бути скасоване внутрішнім законодавством РФ", – зазначають вони.

Комітет також закликав національні органи влади забезпечили можливість для інших заявників-позивачів проти Росії почати юридичні процедури для отримання належної їм компенсації, якщо Росія ухиляється від її виплати.

Окрім того, комітет закликав створити публічний перлік осіб, яких визнали причетними до масштабних порушень прав людини і які ще не були притягнуті до відповідальності.

Пропозицію комітету розглянуть на засіданні 30 вересня.

Нагадаємо, Україна просить ЄС знайти рішення щодо спрямування заморожених активів РФ на підтримку України.

Такі заклики пролунали пролунали також від кількох країн-членів. Водночас в уряді Бельгії кажуть, що її застереження щодо заморожених активів Росії зберігаються.