В ЕС возникла идея, как использовать замороженные активы РФ, сняв опасения Бельгии

В Европе появилась новая идея о том, как все же использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, развеяв опасения Бельгии, которая видит в этом шаге юридические риски для себя.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Один из альтернативных подходов к использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины, обсуждаемый в европейских экспертных кругах, заключается в том, чтобы изменить не только способ использования российских денег, но и место, а также институт, ответственный за их хранение.

В частности, речь идет о возможности перенести российские активы из депозитария Euroclear в Бельгии и передать их новому хранителю под контролем ЕС.

Эта идея также находит поддержку у Украины – в МИД заявляют, что направили в Брюссель свое видение того, как ее можно реализовать.

"Конкретное предложение Министерство финансов Украины уже передало европейской стороне. Речь идет о том, чтобы создать механизм европейского уровня, которому можно будет передать в распоряжение эти средства. Решение об их фактическом использовании на нужды обороны, устойчивости и восстановления Украины будет приниматься уже коллективно, с распределенной ответственностью всех правительств Европейского Союза", – пояснил эту схему по просьбе "ЕП" Георгий Тихий.

Если новым хранителем вместо Euroclear станет структура или банковское учреждение ЕС, то на общеевропейский уровень вместе с российскими деньгами может перейти и юридическая ответственность. Тогда не Бельгия, а ЕС будет реагировать на судебные иски или требования о возврате средств, поэтому в целом это снимает те опасения, которыми бельгийское правительство аргументировало свои возражения против репарационного займа.

Однако пока что в ЕС воспринимают эту идею как теоретическую возможность, а не готовый план.

Юридический и финансовый механизм перевода, который снимал бы риски с бельгийского правительства, пока не проработан; соответственно, не существует также проекта законодательного предложения от Еврокомиссии.

Чтобы оценить реалистичность и приемлемость идеи, ЕК должна предложить правовое основание для передачи активов, выбрать финансовую структуру для управления ими (или даже предложить создание новой), продумать модель, правила и нормы управления этим инструментом, а также объяснить распределение покрытия потенциальных убытков и ответственности в случае потенциальных судебных решений в пользу России.

Подробнее о возобновлении дискуссии об использовании росактивов – в статье "Российские деньги ставят на размораживание".

Между тем в ПАСЕ предлагают способ, как передать Украине замороженные средства России на основании решений ЕСПЧ.