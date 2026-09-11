Німецька поліція обшукала будівлю генконсульства України у Дюссельдорфі через сигнал загрози

Поліція Німеччини провела велику операцію у будівлі і на прилеглій території генерального консульства України у Дюссельдорфі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Ситуація з безпекою, яка спочатку була незрозумілою, спричинила велику поліцейську операцію біля генерального консульства України в Дюссельдорфі ввечері у четвер.

Речник поліції на запит підтвердив проведення операції поблизу будівлі. Приводом стало повідомлення про можливу загрозу, яке поліція перевіряла.

Як повідомляється, операція розпочалася приблизно о 17:30.

За інформацією dpa, територія навколо генерального консульства була оточена на значній площі. Поліція також перекрила ділянку дороги в центрі Дюссельдорфа за допомогою стрічки для огородження. На місці події перебувало кілька поліцейських автомобілів.

За даними поліції, правоохоронці провели обшук будівлі та прилеглої території. Однак інформація про загрозу не підтвердилася.

Тому операція була завершена приблизно о 19:15. У поліції не надали додаткових подробиць.

Нагадаємо, у 2022 році пакунки з вибухівкою отримали прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, посольство України в Мадриді, урядові установи, супутникова компанія, чия зброя була направлена в Україну, та американське дипломатичне представництво.

Більшість пакунків були знешкоджені, водночас співробітник посольства України отримав легкі поранення, коли перевіряв вміст посилки.

Після цього українські посольства у 12 країнах, зокрема й Іспанії, отримали листи з погрозами, що міністерство закордонних справ назвало "добре спланованою кампанією терору".

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