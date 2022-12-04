Поліція Іспанії встановила, звідки надсилалися пакунки з вибухівкою – ЗМІ

Іспанська поліція вважає, що шість пакунків із вибуховими речовинами, які в останні дні розсилалися в Іспанії, були відправлені з міста Вальядолід на півночі країни.

Як передає "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомило джерело, близьке до слідства.

Наразі поліція, за словами джерела, не встановило того, хто відправляв пакунки.

Той факт, що пакунки були відправлені з одного міста, може свідчити про пов’язаність випадків.

З 24 листопада по 2 грудня пакунки з вибухівкою отримали прем’єр-міністр Педро Санчес, посольство України в Мадриді, урядові установи, супутникова компанія, чия зброя була направлена в Україну, та американське дипломатичне представництво.

Більшість пакунків були знешкоджені, водночас співробітник посольства України отримав легкі поранення, коли перевіряв вміст посилки.

Після цього українські посольства у 12 країнах, зокрема й Іспанії, отримали листи з погрозами, що міністерство закордонних справ назвало "добре спланованою кампанією терору".

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