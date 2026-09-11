Немецкая полиция обыскала здание генконсульства Украины в Дюссельдорфе изза возможной угрозы

Полиция Германии провела крупную операцию в здании и на прилегающей территории Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

Ситуация с безопасностью, которая поначалу была непонятной, вызвала крупную полицейскую операцию возле Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе вечером в четверг.

Представитель полиции по запросу подтвердил проведение операции вблизи здания. Поводом стало сообщение о возможной угрозе, которое полиция проверяла.

Как сообщается, операция началась примерно в 17:30.

По информации dpa, территория вокруг генерального консульства была оцеплена на значительной площади. Полиция также перекрыла участок дороги в центре Дюссельдорфа с помощью оградительной ленты. На месте происшествия находилось несколько полицейских автомобилей.

По данным полиции, правоохранители провели обыск здания и прилегающей территории. Однако информация об угрозе не подтвердилась.

Поэтому операция была завершена примерно в 19:15. В полиции не предоставили дополнительных подробностей.

Напомним, в 2022 году посылки со взрывчаткой получили премьер-министр Испании Педро Санчес, посольство Украины в Мадриде, правительственные учреждения, спутниковая компания, чье оружие направлялось в Украину, и американское дипломатическое представительство.

Большинство посылок было обезврежено, при этом сотрудник посольства Украины получил легкие ранения, когда проверял содержимое посылки.

После этого украинские посольства в 12 странах, в том числе и в Испании, получили письма с угрозами, которые министерство иностранных дел назвало "хорошо спланированной кампанией террора".

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