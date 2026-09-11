Глава МЗС Польщі прибув до Києва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 11 вересня прибув до Києва.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Сікорський опублікував світлину з київського вокзалу.

"Добрий день з Києва", – написав він.

Dzień dobry z Kijowa. pic.twitter.com/QbblqcbTiQ – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2026

Речник МЗС Польщі Мачей Вевюр повідомив, що цей візит є жестом підтримки України, яка веде боротьбу.

"Це вияв підтримки України, яка веде боротьбу. Чим сильніше атакує Росія, тим більше потрібно підтримувати Україну", – цитує Вевюра Polsat News.

Цього тижня Радослав Сікорський натякнув, що президент Кароль Навроцький міг би використати свою дружбу з лідером США Дональдом Трампом, щоб допомогти Україні.

Також Сікорський вважає, що правитель РФ Владімір Путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина.