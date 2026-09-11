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Глава МЗС Польщі прибув до Києва

Новини — П'ятниця, 11 вересня 2026, 10:35 — Іванна Костіна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 11 вересня прибув до Києва.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Сікорський опублікував світлину з київського вокзалу.

"Добрий день з Києва", – написав він.

Речник МЗС Польщі Мачей Вевюр повідомив, що цей візит є жестом підтримки України, яка веде боротьбу.

"Це вияв підтримки України, яка веде боротьбу. Чим сильніше атакує Росія, тим більше потрібно підтримувати Україну", – цитує Вевюра Polsat News.

Цього тижня Радослав Сікорський натякнув, що президент Кароль Навроцький міг би використати свою дружбу з лідером США Дональдом Трампом, щоб допомогти Україні.

Також Сікорський вважає, що правитель РФ Владімір Путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина.

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Польща
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