Глава МИД Польши прибыл в Киев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 11 сентября прибыл в Киев.

Об этом он написал в X, сообщает "Европейская правда".

Сикорский опубликовал фотографию с киевского вокзала.

"Добрый день из Киева", – написал он.

Dzień dobry z Kijowa. pic.twitter.com/QbblqcbTiQ – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2026

Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр сообщил, что этот визит является жестом поддержки Украины, ведущей борьбу.

"Это проявление поддержки Украины, которая ведет борьбу. Чем сильнее атакует Россия, тем больше нужно поддерживать Украину", – цитирует Вевюра Polsat News.

На этой неделе Радослав Сикорский намекнул, что президент Кароль Навроцкий мог бы использовать свою дружбу с лидером США Дональдом Трампом, чтобы помочь Украине.

Также Сикорский считает, что правитель РФ Владимир Путин допустил ошибку, которую когда-то совершала нацистская Германия.