Сікорський натякнув, що Навроцький міг би вплинути на Трампа у питанні Patriot для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякнув, що президент Кароль Навроцький міг би використати свою дружбу з лідером США Дональдом Трампом, щоб допомогти Україні.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Ведуча запитала Сікорського про подальше постачання Україні дефіцитних ракет для зенітних систем Patriot.

"Ну, якщо у сусіда горить будинок, а ми маємо відро з водою, то добре допомогти сусідові", – сказав глава МЗС.

Як зазначив Сікорський, це "завжди складне рішення, бо цих ракет об’єктивно замало, а росіяни виробляють 100–120 ракет (на місяць)". Однак він не захотів прямо відповісти, чи повинна Польща зараз поділитися такими ракетами з Україною.

"Це не моє рішення. У цьому питанні пан президент має привілейовані відносини зі Сполученими Штатами, а це американська ініціатива", – заявив він.

"Україна є дієвим союзником, вона захищає наш кордон від танків Путіна. Та й ці ракети знищували б російські ракети, що летять на міста. Тож це нелегкі рішення", – підсумував Сікорський.

Нагадаємо, 15 травня американські військові високопосадовці підтвердили, що Сполучені Штати скасували заплановану відправку 4 тисяч військовослужбовців у Польщу.

Втім, за деякий час після розголосу президент США Дональд Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з президентом Каролем Навроцьким.

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