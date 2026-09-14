ЗМІ: ЄС шукає, де скоротити сотні мільярдів євро у новому бюджеті

Більшість країн ЄС підтримують різке скорочення витрат на персонал блоку з метою економії коштів у рамках наступного довгострокового бюджету.

Про це інформує Politico з посиланням на закритий документ ірландського головування в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Група країн на чолі з Німеччиною вимагає скоротити на кілька сотень мільярдів євро пропозицію Європейської комісії щодо багаторічної фінансової рамки на 2028–2034 роки, яка становить 2 трильйони євро, йдеться у джерелах видання. Натомість протилежний табір країн, до якого входять Італія та Польща, виступає за збільшення видатків на сільське господарство та найбідніші регіони.

Та найімовірніше скорочення буде на рівні зарплат чиновників та витрат на утримання будівель. Зокрема, Європейська комісія запропонувала найняти додатково 2 500 чиновників протягом наступних семи років, що викликало невдоволення з боку дев’яти країн на чолі з Австрією.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, розробленою в липні 2025 року, адміністративні витрати з 2028 по 2034 рік становитимуть 118 млрд євро, що становить близько 6 % загального бюджету.

Однак Ірландія стикається з сильним опором щодо скорочення видатків в інших сферах бюджету. Наприклад, більшість столиць виступають проти скорочення видатків на сільське господарство та регіональних виплат.

Ірландія натякнула, що загальний бюджет може зазнати скорочень, оскільки країни виступають проти збільшення своїх національних внесків і заперечують проти запровадження нових загальноєвропейських податків для фінансування бюджету.

Тим часом Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 6,1 млрд євро в рамках кредиту на загальну суму в 90 млрд на закупівлю дронів та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. А також – готується виплатити наступний транш на 4,3 млрд євро.

Своєю чергою Рада ЄС 30 липня затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility, який дозволить Україні отримати 8,3 млрд євро у 2026 році на закриття потреб бюджету.