ЄС затвердив 6,2 млрд євро на дрони і ракети PAC-3 для України і скоро перерахує 4,3 млрд

У пʼятницю, 11 вересня, Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 6,1 млрд євро в рамках кредиту на загальну суму в 90 млрд на закупівлю дронів та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, і готується виплатити наступний транш на 4,3 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Єврокомісія профінансує дрони та ракети-перехоплювачі PAC-3 для України на 6,2 млрд євро.

"Сьогодні Комісія офіційно схвалила виділення 6,1 млрд на дрони та ракети для протиповітряної оборони України в межах позики на підтримку України", – заявив Кубілюс.

Він повідомив, що "це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети PAC-3 для систем Patriot".

"Фінансований у межах позик на підтримку України пакет включає п'ять відступів від стандартних умов прийнятності. Три для безпілотників та компонентів українського виробництва, що перевищують порогові значення вартості, і два для обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3", – розповів єврокомісар.

Посадоевець наголосив, що станом на зараз "всі 28,3 мільярда євро, виділені на цей рік для фінансування оборони України з позики на підтримку України, тепер узгоджені".

"Комісія наразі також опрацьовує запити на виплату на суму 4,3 млрд євро, що є наступним кроком після вже виплачених 8,3 млрд", – додав Андрюс Кубілюс.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше стало відомо, що ЄС погодився на закупівлю ракет до Patriot для України на 3,2 млрд євро.

24 серпня Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6,1 млрд євро в рамках позики ЄС на 90 млрд.

"ЄвроПравда" повідомляла, що до кінця 2026 року Євросоюз має виплатити Україні близько 20 млрд євро у рамках оборонної частини позики на 90 млрд євро, причому нові транші можуть надійти вже найближчими тижнями.

Своєю чергою Рада ЄС 30 липня затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility, який дозволить Україні отримати 8,3 млрд євро у 2026 році на закриття потреб бюджету.