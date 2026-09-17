Сибіга розповів, якого результату очікує від зустрічі Трампа і Зеленського

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розраховує, що одним із головних результатів зустрічі президента України Володимира Зеленського і американського лідера Дональда Трампа в Нью-Йорку може стати досягнення енергетичного та морського перемир’я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга сказав на спільній з главою МЗС Словенії Тоне Кайзером пресконференції у Києві, його цитує "Укрінформ".

Український міністр вказав, що українська сторона готова до енергетичного перемир'я, але наразі не вбачає жодних ознак готовності від РФ.

"Ми вітаємо зусилля наших партнерів, зусилля США, аби це відбулося, і вважаємо, що при активній участі саме США цього реально досягти. Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН, і я вважаю, що це може бути одним з головних результатів цієї зустрічі – досягнення перемир'я", – сказав Сибіга.

За його словами, це може бути одночасно перемир'я енергетичне і в Чорному морі.

Міністр наголосив, що Україна хоче закінчити цю війну.

"Ми маємо пропозиції, ми маємо бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і (потрібно) забути будь-які ілюзії щодо добрих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск", – заявив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 16 вересня підтвердив, що Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів країн Володимира Зеленського і Дональда Трампа.