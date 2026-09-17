Сибига рассказал, какого результата ожидает от встречи Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассчитывает, что одним из главных результатов встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Нью-Йорке может стать достижение энергетического и морского перемирия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига заявил на совместной с главой МИД Словении Тоне Кайзером пресс-конференции в Киеве, его цитирует "Укринформ".

Украинский министр указал, что украинская сторона готова к энергетическому перемирию, но пока не видит никаких признаков готовности со стороны РФ.

"Мы приветствуем усилия наших партнеров, усилия США, направленные на то, чтобы это произошло, и считаем, что при активном участии именно США этого реально достичь. Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может стать одним из главных результатов этой встречи – достижение перемирия", – сказал Сибига.

По его словам, это может быть одновременно перемирие в энергетической сфере и в Черном море.

Министр подчеркнул, что Украина хочет положить конец этой войне.

"У нас есть предложения, у нас есть видение того, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и (нужно) забыть о любых иллюзиях относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", – заявил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий 16 сентября подтвердил, что Украина и США работают над подготовкой к встрече президентов стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа.