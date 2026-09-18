Як у Гаазі засудили експрезидента Косова і чому це стало проблемою для Заходу

Масові протести та навіть атака на офіс представництва ЄС у Приштині – такі наслідки оголошення вироку чотирьом керівникам Армії визволення Косова (АВК). Насамперед – колишньому президенту частково визнаної країни Хашиму Тачі.

Оголошений вирок фактично підриває регіон Західних Балкан.

Для значної, якщо не переважної частини громадян Косова засуджені є національними героями та борцями за незалежність.

Про деталі вироку і його ймовірні наслідки читайте в статті Юрія Панченка і Володимира Цибульника 25 років для експрезидента. Чому вирок косовському лідеру в Гаазі може підірвати Балкани. Далі – стислий її виклад.

Спеціалізована палата у справах Косова у Гаазі визнала експрезидента та першого в історії країни прем'єр-міністра Хашима Тачі винним у жорсткому поводженні з полоненими та цивільним населенням, катуванні та вбивстві, призначивши йому покарання у вигляді 25 років тюремного ув’язнення.

Аналогічний термін отримав і колишній прессекретар АВК, а згодом – спікер парламенту та в.о. президента Якуп Краснічі. Іншого ексспікера та колишнього голову Розвідувальної служби Косова Кадрі Веселі засудили до 18 років ув’язнення, а одного з командирів АВК Реджепа Селімі – до 13 років.

За словами головуючого судді Чарльза Сміта, "колегія дійшла висновку, що всі четверо обвинувачених несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин, що полягає у свавільному позбавленні волі, жорстокому поводженні, катуваннях та вбивстві".

Хоча нинішній вирок не стосується питання легітимності Армії визволення Косова, проте у його тексті було зазначено, що ключовою стратегією дій АВК була ліквідація або нейтралізація осіб, визначених ними як перешкоди досягненню незалежності Косова.

Обвинувальний вирок лідеру, що організовував захист Косова від окупантів, які влаштували геноцид, виглядає особливо скандальним у контексті останніх подій.

Зокрема – проведеного напередодні у Белграді державного поховання за вищим військовим розрядом для генерала Ратко Младича, "боснійського м'ясника", організатора масових вбивств та геноциду мусульман.

В такій ситуації цей вирок виглядає особливо несправедливим для громадян Косова. Косовари враз забули всі старі претензії до Хашима Тачі. До поїздки до Гааги він мав репутацію корупційного політика з авторитарними замашками. А тепер у центрі косовської столиці висить величезний банер: "Іменем народу оголошені невинними".

Багатотисячний мітинг у Приштині з гаслами "Поверніть визволителів додому" та "Косово чекає на своїх героїв" почався ще до оголошення вироку, а після нього мітингарі стали набагато агресивнішими. У будівлі представництва ЄС та уряду полетіло каміння, а поліції довелося застосувати спецзасоби.

Не до кінця позитивно сприйняли цей вирок і в Сербії – через те, що вирок, на їхню думку, не охоплює всіх злочинів проти сербів.

Хай там як, напруга в регіоні зросла.

Розташовані в Косові миротворці KFOR ввели додаткові сили безпеки в райони Косова, де живуть етнічні серби, а в ЄС та США вже закликали своїх громадян уникати відвідування Косова.

Швидше за все, збройного протистояння не станеться, але "війна" перейде в судову площину – сторони подадуть апеляції, оскільки жодна з них не задоволена вироком і буде його оскаржувати.

Також зрозуміло, що недоцільно очікувати найближчим часом відновлення переговорів щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією.

Водночас президент Сербії Александар Вучич отримав гарний подарунок напередодні парламентських виборів.

"Якщо Тачі буде визнано винним… тоді – і не лише в Москві та Белграді – знову з’явиться твердження, що НАТО співпрацював з воєнним злочинцем під час бомбардувань Сербії у 1999 році", – коментувало напередодні винесення вироку німецьке видання FAZ.

А цей аргумент ігнорує жертви косоварів – під час косовських воєн загинули чи зникли безвісти близько 13 тисяч цивільних, а ще близько мільйона були вигнані югославською армією з місць їхнього проживання. Що, зрештою, і стало причиною втручання НАТО.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка і Володимира Цибульника 25 років для експрезидента. Чому вирок косовському лідеру в Гаазі може підірвати Балкани.