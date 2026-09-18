Как в Гааге приговорили экс-президента Косова и почему это стало проблемой для Запада

Массовые протесты и даже нападение на офис представительства ЕС в Приштине – таковы последствия вынесения приговора четырём руководителям Армии освобождения Косова (АОК). В первую очередь – бывшему президенту частично признанной страны Хашиму Тачи.

Вынесенный приговор фактически дестабилизирует регион Западных Балкан.

Для значительной, если не подавляющей части граждан Косова осужденные являются национальными героями и борцами за независимость.

О деталях приговора и его вероятных последствиях читайте в статье Юрия Панченко и Владимира Цибульника 25 лет для экс-президента. Почему приговор косовскому лидеру в Гааге может взорвать Балканы. Далее – краткое изложение статьи.

Специализированная палата по делам Косова в Гааге признала экс-президента и первого в истории страны премьер-министра Хашима Тачи виновным в жестоком обращении с пленными и гражданским населением, пытках и убийстве, назначив ему наказание в виде 25 лет тюремного заключения.

Аналогичный срок получил и бывший пресс-секретарь АВК, а впоследствии – спикер парламента и и.о. президента Якуп Красничи. Другого экс-спикера и бывшего главу Разведывательной службы Косова Кадри Весели приговорили к 18 годам лишения свободы, а одного из командиров АВК Реджепа Селими – к 13 годам.

По словам председательствующего судьи Чарльза Смита, "коллегия пришла к выводу, что все четверо обвиняемых несут уголовную ответственность за военное преступление, заключающееся в произвольном лишении свободы, жестоком обращении, пытках и убийстве".

Хотя нынешний приговор не касается вопроса легитимности Армии освобождения Косова, однако в его тексте было указано, что ключевой стратегией действий АОК была ликвидация или нейтрализация лиц, определенных ими как препятствия на пути к достижению независимости Косова.

Обвинительный приговор лидеру, организовывавшему защиту Косова от оккупантов, устроивших геноцид, выглядит особенно скандальным в контексте последних событий.

В частности – состоявшихся накануне в Белграде государственных похорон с высшими воинскими почестями для генерала Ратко Младича, "боснийского мясника", организатора массовых убийств и геноцида мусульман.

В такой ситуации этот приговор выглядит особенно несправедливым для граждан Косова. Косоварцы в мгновение ока забыли все старые претензии к Хашиму Тачи. До поездки в Гаагу он имел репутацию коррумпированного политика с авторитарными наклонностями. А теперь в центре косовской столицы висит огромный баннер: "Именем народа объявлены невиновными".

Многотысячный митинг в Приштине под лозунгами "Верните освободителей домой" и "Косово ждет своих героев" начался еще до оглашения приговора, а после него участники митинга стали гораздо агрессивнее. В здания представительства ЕС и правительства полетели камни, и полиции пришлось применить спецсредства.

Не совсем положительно восприняли этот приговор и в Сербии – из-за того, что приговор, по их мнению, не охватывает всех преступлений против сербов.

Как бы то ни было, напряженность в регионе возросла.

Расположенные в Косове миротворцы KFOR ввели дополнительные силы безопасности в районы Косова, где проживают этнические сербы, а в ЕС и США уже призвали своих граждан избегать посещения Косова.

Скорее всего, вооружённого противостояния не произойдёт, но "война" перейдёт в судебную плоскость – стороны подадут апелляции, поскольку ни одна из них не удовлетворена приговором и будет его обжаловать.

Также понятно, что нецелесообразно ожидать в ближайшее время возобновления переговоров о нормализации отношений между Косовом и Сербией.

В то же время президент Сербии Александар Вучич получил хороший подарок накануне парламентских выборов.

"Если Тачи будет признан виновным… тогда – и не только в Москве и Белграде – вновь прозвучит утверждение, что НАТО сотрудничало с военным преступником во время бомбардировок Сербии в 1999 году", – прокомментировало накануне вынесения приговора немецкое издание FAZ.

А этот аргумент игнорирует жертвы косоваров – во время косовских войн погибли или пропали без вести около 13 тысяч гражданских лиц, а ещё около миллиона были изгнаны югославской армией из мест их проживания. Что, в конечном счёте, и стало причиной вмешательства НАТО.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Владимира Цыбульника 25 лет для экс-президента. Почему приговор косовскому лидеру в Гааге может взорвать Балканы.