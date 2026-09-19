ЗМІ: у Британії протягом року майже щодня фіксували дрони біля об'єктів Міноборони

Невідомі дрони майже щодня з'являються біля об'єктів Міноборони Великої Британії, що робить країну вразливою до зростаючих загроз з боку Росії та Ірану.

Про це стало відомо The Independent, передає "Європейська правда".

За даними, отриманими на підставі законів про свободу інформації, за рік, що минув до серпня 2026 року, на об’єктах Міністерства оборони або поблизу них було зафіксовано близько 340 інцидентів, пов’язаних із дронами. У 2025 році загалом було зареєстровано 250 інцидентів – удвічі більше, ніж 126, зафіксованих роком раніше.

Експерти попереджають, що це тривожне зростання свідчить про жахливий брак заходів безпеки з боку уряду та його неготовність протистояти ворожим загрозам у період інтенсивної ескалації з боку Владіміра Путіна, а також агресії з боку Ірану.

Міністерство оборони не надало деталей щодо того, кого воно підозрює у цих загрозах, але експерти стверджують, що очевидними винуватцями є ворожі суб’єкти, які діють в інтересах Москви чи Тегерана. Ці вражаючі цифри, отримані на підставі законів про свободу інформації, з’явилися на тлі попередження Польщі про те, що Путін планує атаку дронів на країну-члена НАТО.

Колишній міністр оборони від консерваторів та колишній капітан армії Тобіас Еллвуд заявив, що різке зростання кількості виявлених інцидентів із дронами у Великій Британії свідчить про те, що британські збройні сили розглядаються "як ціль", і додав, що уряд "не звертає уваги" на такі загрози.

Він додав: "Тут, у Великій Британії, ми нічого не робимо для захисту нашої критичної національної інфраструктури, а також військових баз, а це ж такий простий спосіб завдати збитку.

"Наразі це лише некеровані дрони, і вони пасивні, але не потрібно багато, щоб надати їм кінетичну складову й зробити їх смертоносними. Усе це вказує на те, що ми зовсім не серйозно ставимося до зростання рівня загрози, з яким борються наші європейські колеги", – сказав Еллвуд.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України.