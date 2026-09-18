Глава МЗС Литви про попередження Туска щодо гібридних атак РФ: маємо такі ж дані

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем’єра Дональда Туска, який попередив про "плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі".

Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації.

"Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає", – сказав він.

За словами міністра, він на цю тему розмовляв і з генсеком НАТО, і з його заступником, і з командувачами збройних сил країн Європи.

"Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така – так, мова йде про одне й те саме. Така сама інформація є у Литви, ми говорили про це як про можливу операцію під чужим прапором з боку Росії", – підкреслив Будріс.

Як відомо, Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Варто також зазначити, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.