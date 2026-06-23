Президент Естонії дав зрозуміти, що не балотуватиметься на другий термін

Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У своєму виступі на параді Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з днем перемоги як глава держави.

Раніше Каріс обіцяв підтвердити після святкування дня літнього сонцестояння, чи планує він висувати свою кандидатуру на другий президентський термін, чи ні.

Досі серед політичних партій підтримку Карісу на виборах висловлювали Центристська партія та партія Isamaa. Eesti 200 ухвалила рішення не підтримувати кандидатуру Каріса. Партія реформ і Соціал-демократична партія досі займали вичікувальну позицію. EKRE хотіла б бачити кандидатом у президенти заступника голови своєї партії Марта Хельме.

Алар Каріс і раніше допускав, що, ймовірно, не братиме участі у виборах на другий термін.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас раніше заявила, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.

Як відомо, спікер парламенту Естонії (Рійгікогу) Лаурі Хуссар за пропозицією президента Алара Каріса скликає 2 вересня позачергову сесію для виборів нового президента Естонії.