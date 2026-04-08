В Естонії пропонують впровадити прямі вибори президента

В Естонії опозиційні Центристська та Консервативна народна партія (EKRE) у вівторок подали до парламенту законопроєкт, який, у разі його ухвалення, передбачатиме запровадження прямих президентських виборів в країні.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Голова фракції центристів в парламенті Лаурі Лаатс аргументував необхідність ухвалення цього проєкту тим, що "нинішня система непрямих виборів виявилася складною і залежною від політичних угод".

"Нещодавно ми дізналися зі ЗМІ, що Партія реформ і соціал-демократи намагалися використати чинне законодавство, щоб забезпечити собі вигідного кандидата. Подібні політичні угоди підривають репутацію інституту президента Республіки та відчужують громадськість від політики", – сказав він.

Прямі вибори зроблять процес більш зрозумілим і прозорим, а також зміцнять зв'язок президента з народом, додав депутат.

Лідер EKRE і голова фракції Мартін Хельме зазначив, що прямі вибори збільшать безпосередню участь народу в суспільному житті, зміцнять демократичний мандат президента і зблизять державу та народ.

"Ми вважаємо, що право обирати президента має належати народу. Опитування громадської думки протягом багатьох років показують сильну і стабільну підтримку прямих президентських виборів, що свідчить про очікування суспільства змінити нинішню систему", – сказав Хельме.

Згідно із законопроєктом, кандидати в президенти висуватимуться громадянами Естонії, які мають повне право голосу.

Для участі у виборах потрібно не менше 10 тисяч підписів на підтримку, а реєстрація кандидатів розпочнеться за 60 днів до дня виборів і закінчиться через 20 днів після її відкриття.

У день голосування кандидат буде обраний, якщо він отримає понад половину поданих голосів; якщо перший тур виявиться невирішальним, буде проведено другий тур за участю двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Переможцем другого туру стане кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів; у разі рівної кількості голосів буде обрано кандидата старшого віку.

Відповідно до чинної системи для обрання кандидата президентом потрібна більшість у дві третини голосів парламенту, що складається зі 101 депутата, при цьому після першого туру голосування проводиться другий тур.

Якщо парламентське голосування не дає результату, процес переходить до регіональної колегії виборників, який збирається в Таллінні. Якщо й цей раунд виявиться безрезультатним, президента обирає Рада старійшин парламенту, що складається з голів партійних фракцій (наразі їх шість), спікера та двох його заступників. Керсті Кальюлайд була обрана президенткою у 2016 році саме таким чином.

Процес президентських виборів розпочнеться в серпні. Тури президентських виборів у парламенті Естонії Рійгікогу відбудуться 2 і 3 вересня.

Президент Естонії Алар Каріс, який обіймає посаду з жовтня 2021 року, раніше заявив, що з великою ймовірністю не братиме участі у виборах на другий термін.