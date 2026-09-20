Поліція Німеччини виявила зброю в підвалі житлового будинку та евакуювала жителів

У німецькому місті Ратенові, що в у землі Бранденбург, поліція виявила зброю та боєприпаси у підвалі житлового будинку; через можливу небезпеку кількох мешканців будинку евакуювали.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Зазначається, що інцидент стався у суботу, 19 вересня, коли правоохоронці отримали інформацію про неналежне зберігання зброї та боєприпасів. Під час перевірки підозра підтвердилася.

На місце прибули підрозділи спеціального призначення. Вони вилучили небезпечні предмети з будинку та евакуювали населення.

Речниця поліції повідомила, що йшлося про "невелику двоцифрову кількість" одиниць зброї та боєприпасів. Водночас вона наголосила, що великого сховища боєприпасів виявлено не було.

Мешканців попросили терміново залишити свої домівки в суботу вдень, оскільки на той момент правоохоронці не могли визначити, чи становлять знайдені боєприпаси небезпеку.

Поліція не повідомила, кому належала зброя, а також не уточнила, які саме її види були виявлені. Обставини події з’ясовуються.

У серпні ЗМІ писали, що німецькі органи безпеки виявили таємну схованку зі зброєю поблизу Берліна.

А міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт, коментуючи виявлену таємну схованку зі зброєю поблизу Берліна, заявив, що у цій справі не можна виключати причетність "іноземної держави".