Полиция Германии обнаружила оружие в подвале жилого дома и эвакуировала жильцов

В немецком городе Ратенове, расположенном в земле Бранденбург, полиция обнаружила оружие и боеприпасы в подвале жилого дома; из-за возможной опасности несколько жильцов дома были эвакуированы.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 19 сентября, когда правоохранители получили информацию о ненадлежащем хранении оружия и боеприпасов. В ходе проверки подозрение подтвердилось.

На место прибыли подразделения специального назначения. Они изъяли опасные предметы из дома и эвакуировали население.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что речь шла о "небольшом двузначном количестве" единиц оружия и боеприпасов. В то же время она подчеркнула, что крупного хранилища боеприпасов обнаружено не было.

Жителей попросили срочно покинуть свои дома в субботу днем, поскольку на тот момент правоохранители не могли определить, представляют ли найденные боеприпасы опасность.

Полиция не сообщила, кому принадлежало оружие, а также не уточнила, какие именно его виды были обнаружены. Обстоятельства происшествия выясняются.

В августе СМИ писали, что немецкие органы безопасности обнаружили тайник с оружием недалеко от Берлина.

А министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, комментируя обнаруженный тайник с оружием недалеко от Берлина, заявил, что в этом деле нельзя исключать причастность "иностранного государства".