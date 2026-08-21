ЗМІ: поблизу Берліна виявили схованку зі зброєю, пов’язану зі спецслужбами РФ

Німецькі органи безпеки виявили таємну схованку зі зброєю поблизу Берліна.

Про це йдеться у матеріалі NDR, WDR та газети Süddeutsche Zeitung, передає "Європейська правда".

Наприкінці минулого літа співробітники служб, діставши інформацію від інформатора, натрапили на лісову схованку, в якій зберігалися пістолети.

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) наразі припускає, що ця схованка була створена на замовлення російських спецслужб.

Генеральна прокуратура веде розслідування цієї справи за підозрою у підготовці серйозного акту насильства, що ставить під загрозу державу. У Румунії затримано підозрюваного.

За даними NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung, правоохоронці отримали інформацію про професійно облаштований сховок у Бранденбурзі, що межує зі столицею Берліном, і виявили там два пістолети.

Знайдену зброю було виведено з ладу. Після цього схованка перебувала під наглядом, однак це не дало результатів. Згідно з повідомленнями ЗМІ, ймовірно, зловмисники знали про викриття.

Німецькі органи безпеки тепер переконані, що зброю зберігали для агентів, які мали здійснювати в Німеччині від імені Москви "кінетичні операції", зокрема вбивства.

Протягом кількох місяців голова BfV Сінан Селен попереджав, що Росія може здійснювати напади на окремих осіб. Серед потенційних цілей – виробники зброї, опозиціонери-емігранти та прихильники України.

Раніше голова німецької компанії-виробника безпілотників Donaustahl Штефан Туманн розповів, що змушений переховуватись від російських спецслужб на тлі повідомлень про підготовку до замаху на нього.

Варто також зазначити, що влітку 2024 року ЗМІ вперше повідомили про зірвану спробу російських спецслужб убити генерального директора німецького збройового концерну Rheinmetall,

У січні 2025 року в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.