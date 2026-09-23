Кандидат у прем’єри Румунії попередив: політична криза може привести до влади ультраправих

Кандидат у прем’єр-міністри Румунії Зігфрід Мурешан закликав Соціал-демократичну партію підтримати його кандидатуру, інакше, попередив він, політичний глухий кут може завершитись приходом до влади ультраправих.

Про це Мурешан сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив політик, "до кінця наступного тижня" він звернеться до Соціал-демократичної партії (PSD) з проханням про підтримку, хоча керівництво політсили поки що відмовляється це робити.

"Румунські соціалісти стоять перед моментом істини – їм потрібно вирішити, чи поводитимуться вони як відповідальні європейські соціал-демократи й підтримають проєвропейський уряд, чи посилюватимуть співпрацю з радикальною правою, антиєвропейською популістською екстремістською партією в нашій країні", – заявив Мурешан.

Ще одна невдача в Бухаресті ризикує призвести до дострокових виборів на тлі того, що в опитуваннях лідирує ультраправа AUR.

Лідер PSD Сорін Гріндяну заявив у понеділок, що його фракція не голосуватиме за уряд Мурешана і підтримає лише формування уряду, до складу якого вона увійде.

Водночас він не відкинув можливості коаліції з ультраправою "Альянсом за союз румунів" (AUR), яка прагне конфронтації з Брюсселем і підтримує проросійських кандидатів. Раніше цього року PSD та AUR об’єднали свої голоси, щоб повалити попередній уряд.

Мурешан закликав керівництво лівоцентристської фракції S&D в Брюсселі запобігти цьому, стверджуючи, що вони "очевидно несуть відповідальність за дії своїх партій-членів" і що "у них виникне дуже серйозна проблема з авторитетом, якщо вони й надалі мовчатимуть про те, що їхні румунські партнери тісно співпрацюють з ультраправими".

"Доки європейські соціалісти не вживатимуть заходів, щоб переконливо запобігти цьому, ми, на жаль, не можемо виключити, що соціалісти в інших країнах також підуть цим шляхом", – додав він.

Гріндяну, однак, припустив, що його PSD можна переконати розпочати переговори з Мурешаном, якщо той погодиться включити десять політичних пропозицій, визначених як ключові для PSD. Серед них – новий поштовх для розвитку енергетичної інфраструктури, зміцнення оборони та національної безпеки, реформа сфери державних послуг та інвестиції в освіту й охорону здоров’я.

Однак якщо запропонований склад уряду та політична програма будуть відхилені, президент Нікушор Дан отримає конституційне право оголосити нові вибори.

Мурешан визнав, що ультраправа фракція зараз набирає близько 35 відсотків у опитуваннях, тоді як його власна правоцентристська партія PNL – лише 21 відсоток.

"Дострокові вибори – не мій найкращий варіант. Я вважаю, що нам слід спробувати сформувати проєвропейський уряд уже зараз. Але якщо це виявиться неможливим, думаю, не слід виключати такого варіанту", – сказав він.

На його думку, прихід до влади в Румунії ультраправих значно ускладнив би співпрацю з ЄС, оскільки "будь-який антиєвропейський уряд за столом переговорів прагнутиме ослаблення Європи.

До того ж, "ми матимемо уряд, який буде дуже дружнім до Росії, і все це буде шкідливим для народу Румунії та для Європейського Союзу", додав Мурешан.

Політична криза у Румунії триває з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вийшли зі складу попередньої урядової коаліції, в якій були разом з Національно-ліберальною партією, Союзом об’єднання Румунів та партією угорської меншини, і підтримали вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Більшість румунів хочуть, щоб політсили якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.

17 вересня президент Румунії Нікушор Дан номінував консервативного євродепутата Зігфріда Мурешана на посаду прем'єр-міністра.