Президент Румунії запропонував євродепутата Зігфріда Мурешана на посаду прем'єра

Президент Румунії Нікушор Дан номінував консервативного євродепутата Зігфріда Мурешана на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

З початку травня в Румунії діє тимчасовий уряд, оскільки прем’єр-міністр Іліє Боложан не витримав голосування про вотум довіри в парламенті.

"Румунії потрібен уряд", – сказав Дан, додавши, що "від цього залежить життя людей".

Однак він визнав, що жоден із потенційних кандидатів наразі не може розраховувати на чітку більшість у парламенті, оскільки політичні партії так і не можуть дійти згоди щодо подальших кроків.

"Я вирішив призначити на посаду прем’єр-міністра особу, яка отримала найбільшу кількість голосів від партій під час сьогоднішніх консультацій. Ця особа – Зігфрід Мурешан. Окрім того, що його кандидатуру висунули три партії, він має досвід роботи в Європейському парламенті, протягом тривалого часу брав участь у переговорах щодо важливих питань, тож володіє необхідною кваліфікацією для цієї посади", – заявив Дан.

Зігфрід Мурешан після заяви президента написав у соцмережах, що прийняв пропозицію очолити уряд.

Лідер "Соціал-демократичної партії" (PSD) Сорін Гріндяну вже заявив про своє здивування і розчарування вибором цієї кандидатури.

Перший запропонований президентом Нікушором Даном "позапарламентський" кандидат на прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку. Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Подальші консультації з партіями стали на паузу через літню перерву.

Більшість румунів хочуть, щоб політсили якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.