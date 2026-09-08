Більшість румунів вважають, що країна має якнайшвидше отримати повноцінний уряд

Більшість румунів виступають за те, щоб політичні партії якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування INSCOP.

Дослідження громадської думки протягом 1-7 вересня показало, що на думку 52% румунів, подальша відсутність повноцінного уряду буде мати негативні наслідки для країни.

63,9% переконані, що важливо, щоб політсили домовились про уряд, навіть якщо це означатиме для них компроміси.

Запит на формування повноцінного уряду є високим у всіх групах населення.

Дані дослідження збирали 1-7 вересня, всього опитали 1100 дорослих респондентів. Можлива похибка складає ± 3%.

Нагадаємо, політична криза у Румунії триває з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вирішили вийти з коаліції, а далі підтримали вотум недовіри уряду.

Перший запропонований президентом Нікушором Даном "позапарламентський" кандидат на прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку. Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Подальші консультації з партіями загальмували через літню перерву.

За даними станом на середину літа, ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи PSD.

Станом на кінець травня більшість румунів негативно ставилися до ідеї з "незалежним" главою уряду і 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.