У Румунії поблизу Сучави упав дрон

Вранці у повіті Сучава в Румунії розбився дрон – місцева влада призупинила навчання у школах регіону.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Digi24.

Літальний апарат знайшли у лісі поблизу селища Солка. Влада вирішила призупинити заняття в школах у чотирьох населених пунктах регіону до 10:00.

"Повітряна ціль перебувала в національному повітряному просторі протягом приблизно чотирьох хвилин, після чого впала поблизу селища Солка, повіту Сучава, не спричинивши жертв чи матеріальних збитків", – повідомляє Міністерство оборони.

Як повідомляють у міністерстві, пожежі на місці падіння безпілотника не було.

Нагадаємо, через активність безпілотників неподалік українсько-румунського кордону у ніч на 24 вересня у країні піднімали в повітря винищувачі. Зокрема, два літаки F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії злетіли для моніторингу ситуації.

Також вранці 24 вересня повітряний простір Молдови кілька разів порушували літальні об’єкти, які залітали на територію країни з Одеської, Чернівецької та Вінницької областей.

У ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М" та 282 безпілотниками різних типів. Зокрема, росіяни вдарили по Києву балістикою: станом на ранок відомо про двох загиблих та вісьмох поранених.