Румунія піднімала в повітря винищувачі через дрони біля кордону

У ніч з 23 на 24 вересня у Румунії піднімали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Румунії.

Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони зафіксувала групу повітряних цілей, що рухалися на території України на північ від населеного пункту Кілія-Веке у Румунії.

"Два літаки F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії, що перебувають на бойовому чергуванні в складі посиленої повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази для моніторингу ситуації", – йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу скасували о 05:44. Про вторгнення в повітряний простір країни не повідомлялося.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня РФ вчинила чергову масовану атаку на українську територію. Зокрема, росіяни вдарили по Києву балістикою: станом на ранок відомо про двох загиблих та вісьмох поранених.

Через російську атаку на українські регіони у ніч на 24 вересня свої винищувачі у повітря піднімала також Польща.