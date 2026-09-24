Румунія піднімала в повітря винищувачі через дрони біля кордону
У ніч з 23 на 24 вересня у Румунії піднімали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Румунії.
Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони зафіксувала групу повітряних цілей, що рухалися на території України на північ від населеного пункту Кілія-Веке у Румунії.
"Два літаки F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії, що перебувають на бойовому чергуванні в складі посиленої повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази для моніторингу ситуації", – йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу скасували о 05:44. Про вторгнення в повітряний простір країни не повідомлялося.
Нагадаємо, у ніч на 24 вересня РФ вчинила чергову масовану атаку на українську територію. Зокрема, росіяни вдарили по Києву балістикою: станом на ранок відомо про двох загиблих та вісьмох поранених.
Через російську атаку на українські регіони у ніч на 24 вересня свої винищувачі у повітря піднімала також Польща.