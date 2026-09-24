У Молдову кілька разів залітали дрони через російську атаку на Україну
Повітряний простір Молдови вранці 24 вересня кілька разів порушували літальні об’єкти через атаку Росії на Україну.
Про це пише NewsMaker, інформує "Європейська правда".
У Міноборони Молдови повідомляють про щонайменше чотири безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Це сталося в контексті атаки Росії на Україну, зокрема на Одеську область, наголошують у міністерстві.
"Служба повітряних операцій продовжує моніторинг національного повітряного простору у координації з компетентними органами та партнерами", – повідомили у Міноборони Молдови.
Дрони залітали на територію Молдови також з Вінницької і Чернівецької областей.
З міркувань безпеки повітряний простір Молдови на півночі країни закрили.
Нагадаємо, у ніч на 24 вересня РФ вчинила чергову масовану атаку на українську територію. Зокрема, росіяни вдарили по Києву балістикою: станом на ранок відомо про двох загиблих та вісьмох поранених.
Також уночі 24 вересня у Румунії піднімали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону. Піднімала військову авіацію через російську атаку на Україну також і Польща.