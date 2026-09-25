Потужний вибух в центрі Афін: кількість постраждалих зросла до трьох

До трьох осіб зросла кількість постраждалих внаслідок потужного вибуху в популярному центральному районі Афін Плака, який призвів до часткового руйнування двоповерхової будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Після вибуху, що стався незабаром після 7:30 ранку, на вулицю Лісікратус, розташовану біля підніжжя Акрополя, оперативно прибули пожежники, поліція та швидка допомога, а територію навколо було оточено. За вибухом почалася пожежа.

Один перехожий отримав легкі травми внаслідок вибуху, одну жінку благополучно витягли з-під уламків будівлі, а іншу – із сусідньої будівлі, яка також зазнала значних пошкоджень. Повідомляється, що обидві жінки отримали травми, які не становлять загрози для життя.

Усі троє були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги. Спершу повідомлялось про одного постраждалого.

Рятувальники прочісували завали в пошуках інших людей, які могли перебувати всередині будівлі під час вибуху.

Пожежна служба повідомила, що на місце події було направлено 24 пожежників, однак не надала попередніх оцінок щодо причини вибуху. За даними ЗМІ, причиною міг стати витік газу.

Вибух зруйнував фасад будинку, побудованого в середині XX століття, розбив вікна та пошкодив автомобілі, що стояли поруч із будівлею, яка обвалилася.

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.