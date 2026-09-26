Власти Афин назвали предварительную причину мощного взрыва, унесшего жизни шестерых человек

Мощный взрыв, разрушивший двухэтажное здание в центре Афин и унесший жизни шести человек, вероятно, произошел из-за неисправности внутренней газовой сети здания,

Об этом заявил в субботу представитель городских властей, которого цитирует eKathimerini, сообщает "Европейская правда".

Согласно имеющейся на данный момент информации, инцидент "не имеет никакого отношения к внешней сети", сказал заместитель мэра по вопросам гражданской защиты муниципалитета Афин Андреас Граматикогианнис.

"Очевидно, что мы имеем дело с нарушением строительных норм в конструкции внутренней части здания", – заявил он.

Чиновник также рассказал о сложных условиях проведения поисковых работ по розыску пропавших без вести среди обломков неоклассического здания, которое частично обрушилось в пятницу в районе Плака.

Он отметил, однако, что точные обстоятельства инцидента все еще расследуются, как и то, проводились ли в здании какие-либо работы в предыдущие дни.

Что касается состояния двух зданий, расположенных по обе стороны от разрушенного здания на улице Лисикратус, 15, которые также получили повреждения в результате взрыва, Граматикогианнис сообщил, что в настоящее время они непригодны для проживания, а с понедельника службы градостроительства должны начать более детальные обследования, чтобы точно определить их устойчивость.

Мощный взрыв потряс туристический район Плака в греческой столице около 7:35 утра в пятницу.

По последним данным, жертвами взрыва стали шесть человек.

Кроме того, пожарные спасли двух женщин из соседнего здания; по данным полиции, обе были доставлены в больницу. Местные СМИ и один из жителей сообщили, что в результате взрыва также получил легкие травмы прохожий.