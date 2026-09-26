Напад на монастир у Польщі: підозрюваному українцю обрали запобіжний захід

У Польщі суд ухвалив рішення про попереднє ув’язнення українця Ігоря М., який у четвер скоїв напад на монастир у Ярославі, внаслідок якого загинув священник, ще четверо осіб були поранені.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

У суботу Районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення щодо Ігоря М. Однак відбуватиме чоловік його в умовах станціонару.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив підозрюваному попереднє ув’язнення строком на три місяці. У зв’язку зі станом здоров’я підозрюваного його не доставили до суду; у постанові суду зазначено, що цей захід має застосовуватися в умовах стаціонару", – повідомила представниця Окружної прокуратури в Перемишлі Божена Хараш-Волошин.

Напередодні стало відомо, що Ігор М. "виявляє ознаки психічного захворювання" і перебуває в психіатричному медичному закладі.

Судові психіатри констатували у нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах, зокрема в допиті.

Згідно з інформацією, наданою прокуратурою, у підозрюваного спостерігаються, зокрема, сильне психомоторне збудження, дезорганізація ходу думок та відсутність логічного зв’язку. Чоловікові потрібне лікування.

Висновок експертів стосується поточного психічного стану Ігоря М., а не його стану в момент нападу. Це питання буде оцінено в окремому висновку.

24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

У польській прокуратурі розповіли, що українець у четвер в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень. Саме там він, ймовірно, натрапив на перших людей, на яких згодом було скоєно напад.

В польському уряді пообіцяли суворе покарання для підозрюваного.