В Ірані кажуть, що передали США план відкриття Ормузької протоки
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна надала США "конкретний" семиденний план щодо відновлення проходу через Ормузьку протоку.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі ООН, цитує Sky News, передає "Європейська правда".
За цією пропозицією, Тегеран відкриє водний шлях і відновить переговори щодо своєї ядерної програми через сім днів, якщо США скасують морську блокаду, відмінять нафтові санкції та дотримуватимуться перемир’я, яке поширюватиметься й на Ліван.
"Вибір тепер за Сполученими Штатами. Якщо необхідні умови будуть виконані, протоку можна відкрити, а нормальний морський прохід відновити протягом семи днів. Дії, яких повинні вжити Сполучені Штати, не є новими. Усі вони вже передбачені в Меморандумі про взаєморозуміння", – сказав він.
Глава МЗС Ірану зазначив, що для завершення початкових заходів знадобиться близько чотирьох-п’яти днів, і протока буде відкрита на шостий день.
"А на сьомий день розпочнуться переговори зі США щодо остаточної угоди з питань, узгоджених обома сторонами", – додав він.
Нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, США укладуть угоду з Іраном після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.
Раніше президент США заявляв, що не шкодує про початок війни проти Ірану, незважаючи на потенційний вплив цього конфлікту на проміжні вибори до Конгресу.