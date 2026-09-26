Трамп подтвердил, что отклонил мирное предложение Ирана

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отклонил последнее мирное предложение Ирана, переданное американской стороне в ходе косвенных переговоров, состоявшихся на этой неделе в Нью-Йорке.

Заявление главы Белого дома приводит Axios, сообщает "Европейская правда".

В то время как Иран хочет сосредоточить любые переговоры на Ормузском проливе и морской блокаде со стороны США, администрация Трампа требует, чтобы иранцы пошли на уступки в ядерной сфере.

"Они (Иран. – Ред.) выдвинули предложение, и я его отклонил", – сказал Трамп.

Между тем один из американских чиновников заявляет, что между США и Ираном через посредников, как и ранее, ведутся "позитивные и конструктивные" обсуждения, в частности по ядерным вопросам.

Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всем регионе.

Как сообщил Axios один из источников, во время переговоров во вторник американские переговорщики четко дали понять иранской стороне, что Иран не контролирует пролив и поэтому не может выдвигать требования в отношении него.

Ежедневно через пролив под защитой США проходят десятки нефтяных танкеров, доставляя миллионы баррелей нефти на мировые рынки – это, как и раньше, значительно меньше, чем до войны, но достаточно, чтобы несколько ослабить давление.

Американские официальные лица заявляют, что за последние 72 часа через Ормузский пролив прошло около 60 миллионов баррелей нефти.

Между тем, по данным The Wall Street Journal, Трамп не только отклонил иранское мирное предложение, но и планирует возобновить бомбардировки этой исламской страны после промежуточных выборов в ноябре.