Зеленський заявив, що Трамп позитивно ставиться до надання ліцензій на ракети до Patriot
Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп "позитивно ставиться" до надання Україні ліцензій щодо виробництва ракет до Patriot.
Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав у спілкуванні з журналістами після зустрічі з Трампом.
Президент розповів, що попросив американського лідера прискорити процес щодо налагодження виробництва ракет до Patriot в Україні.
"Ми попросили президента допомогти нам пришвидшити цей процес. Він позитивно ставиться до ліцензій", – заявив Зеленський.
Він зазначив, що українська сторона провела переговори з компанією-виробником Patriot RTX (Raytheon) і отримала від неї сигнал про готовність до такої співпраці.
За словами Зеленського, запуск виробництва систем Patriot в Україні може зайняти близько року-півтора.
"Ми розпочнемо цей проєкт. Знову ж таки, я не знаю, чи це займе рік, чи півтора, але це на майбутнє... Для українців у нас є системи Patriot. Нам знадобиться власне виробництво таких ракет, навіть коли ми будемо виробляти власну протиракетну систему. Але в будь-якому разі ми розраховуємо на Patriot", – сказав президент.
Варто зазначити, що 31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.
Також за інформацією FT, наприкінці липня президент США Трамп відмовив Володимиру Зеленському на його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.