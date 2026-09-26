В интернете высмеивают главу МИД Италии из-за заявления о приличных женщинах "в более длинных юбках"

Министр иностранных дел Италии Таяни вызвал возмущение в интернете и международных СМИ из-за своих слов о том, что он отдаёт предпочтение приличным женщинам в "более длинных юбках".

Об этом говорится в материале Euronews, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления на мероприятии, организованном на прошлой неделе, Таяни заявил, что советовал бы жениться на серьезных женщинах, которые носят "более длинные юбки".

"Возможно, она не такая привлекательная, но более надежная, более серьезная, такая, которая станет хорошей матерью и останется верной любви, которую она закрепила браком", – сказал министр иностранных дел.

Он пояснил, что всегда будет выбирать "красивую, серьёзную, надёжную женщину, которая держит семью вместе, которая всегда рядом, которая, как ты знаешь, всегда найдёт ответ и придёт на помощь, когда ты её позовёшь".

Высказывания министра подверглись резкому осуждению со стороны оппозиционных партий, профсоюзов и Итальянской епископской конференции (CEI). Сенаторши от Демократической партии, партии "Italia Viva", партии "Зеленых" и "Левого альянса", "Движения пяти звезд" и фракции "Автономии" собрались в Палаццо Мадама в юбках выше колена.

"Это акт свободы, чтобы заявить, что мы свободны одеваться так, как хотим. Мы считаем, что свобода женщин измеряется каждым актом свободы, включая длину юбки или любой другой выбор, который женщины хотят сделать, не подвергаясь осуждению со стороны мужчин", – заявила лидер фракции "Italia Viva" Раффаэлла Пайта, которая и выступила с этой идеей.

Многие другие депутаты от оппозиции также опубликовали свои фотографии в юбках, как и некоторые мужчины, в частности член городского совета Флоренции и член Демократической партии Андреа Чулли, который опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта фото, на котором он изображён в юбке, с подписью: "По длине юбки не судят о ценности женщины – об этом судят по её свободе".

Столкнувшись со шквалом критики, Таяни впоследствии извинился за эти слова.

"Мне очень жаль, что некоторые мои высказывания, вырванные из контекста гораздо более обширной речи, были неправильно поняты. Я прошу прощения, если кто-то почувствовал себя оскорбленным моими словами, но я никогда не имел намерения оскорблять женщин, я никогда в жизни этого не делал – ни в частной жизни, ни на публике", – заявил Таяни.

Однако в сети начали распространять мемы, на которых министр изображён в женской одежде; их подхватили и международные СМИ, в частности CNN и BBC.

Лидер Демократической партии Элли Шлейн в последние дни призвала премьер-министра Джорджу Мелони прокомментировать слова Таяни, но та призвала людей не "придавать им чрезмерного значения", отметив, что это была лишь "неудачная фраза".

"Я уже ответила, я бы не преувеличивала и не думаю, что нам следует делать это главной темой Миланской недели моды", – сказала Мелони, участвуя в мероприятии в рамках Недели моды в Милане.

Напомним, в 2023 году в Италии разгорелся скандал вокруг высказываний уже бывшего партнера Мелони Андреа Джамбруно.

В эфире своей программы на телеканале Rete4 он заявил, что женщины могут избежать изнасилования, если не будут сильно напиваться.

До этого итальянский суд вызвал возмущение оправдательным приговором в отношении школьного уборщика, которого обвиняли в домогательствах к 17-летней ученице: мужчину оправдали, поскольку домогательства длились всего "около пяти-десяти секунд".