Бывший народный депутат Новинский, подозреваемый в госизмене, получил гражданство Сербии

Олигарх и бывший народный депутат Украины, находящийся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, Вадим Новинский получил гражданство Сербии.

Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода" со ссылкой на соответствующий документ, пишет "Европейская правда".

Беглый экс-депутат получил сербское гражданство по ускоренной процедуре.

Решение о предоставлении Новинскому гражданства, опубликованное в пятницу в "Официальном вестнике", было подписано премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

В этом решении, обходящем обычные процедуры, правительство страны ссылается на положение закона, согласно которому иностранец может получить сербское гражданство по ускоренной процедуре, если это соответствует "интересам" государства.

Правительство страны не ответило на вопросы "Радио Свобода" о том, почему Новинскому было предоставлено гражданство и как это соответствует интересам Сербии.

Таким образом, украинский олигарх оказался среди сотен иностранцев, которым Белград предоставил сербские паспорта по ускоренной процедуре.

С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года несколько сотен российских граждан также получили сербское гражданство таким образом, в частности те, кто имеет тесные связи с режимом Владимира Путина.

Вадим Новинский – бывший украинский народный депутат и бизнесмен, разыскиваемый по подозрению в государственной измене. Он бежал из Украины вскоре после начала российского вторжения в страну в феврале 2022 года и с тех пор обосновался в Хорватии, где приобрел поместье площадью более 1 400 квадратных метров с земельными участками общей площадью более 2,5 гектара.

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о введении санкций в отношении экс-депутата Вадима Новинского и ещё 9 представителей духовенства РПЦ и УПЦ МП.

В сентябре 2025 года Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения – содержание под стражей – Вадиму Новинскому, которого подозревают в государственной измене. По данным следствия, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичные выступления, а также в публикациях на собственном сайте и в социальных сетях.