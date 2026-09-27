В ЕС обсуждают необходимость создания нового механизма реагирования на миграционные кризисы

Министры внутренних дел стран ЕС и Великобритании в субботу провели переговоры по вопросам усиления контроля на границах, повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и введения ускоренных процедур возвращения отдельных мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АП.

Во встрече приняли участие 17 министров стран Европейского Союза и Великобритании. Она состоялась на фоне работы 27 стран ЕС над усилением миграционного контроля после того, как в июне вступил в силу пакт о миграции и убежище.

За последние месяцы количество заявлений о предоставлении убежища в Европе резко сократилось, а число мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море, уменьшилось.

В то же время их опасные морские маршруты стали ещё более смертоносными, чем в прошлом году.

"Существует потребность в новом европейском механизме реагирования на миграционные кризисы", – заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, имея в виду чрезвычайные ситуации, связанные с "волнами нелегальных пересечений границы".

Упомянув о наплыве мигрантов в испанский город Сеута, граничащий с Марокко и вызвавший разногласия между европейскими странами, Добриндт призвал ввести новые правила для определения чрезвычайных ситуаций на границах, механизм реагирования на них и систему ускоренной репатриации отдельных мигрантов.

Он также выразил надежду, что к процессу возвращения сможет присоединиться Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что защита границ ЕС является центральной частью реформ и что в этом направлении уже наблюдается прогресс.

"Нелегальная миграция резко сократилась. За последние два года она уменьшилась на 55%, а за последний год – ещё на треть. Мы, европейцы, хотим сами решать, кто может оставаться в Европе, а те, кто не может оставаться, должны уехать. В этом и заключается суть всего этого", – сказал Бруннер.

Сообщалось, что Европейский Союз вместе с компаниями Meta и TikTok договорились создать специальный канал с участием специалистов по проверке фактов для выявления дезинформации, связанной с миграционным кризисом в испанском автономном городе Сеута.

Это стало ответом на опасения, что дезинформация будет способствовать дальнейшим попыткам нелегального пересечения границы Сеуты 15 августа.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.