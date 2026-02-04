Вучич розповів, як Сербія намагається скоротити газову залежність від РФ
Сербія диверсифікує поставки енергоносіїв, відмовляючись від поставок з Росії, і вже веде переговори про закупівлю природного газу через механізм Європейського Союзу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Александар Вучич у середу в інтерв'ю агентству Reuters.
Сербія є одним з небагатьох покупців російського природного газу, що залишилися в Європі – понад 80% її поставок надходять звідти.
Однак ЄС чинить тиск на Сербію, щоб вона знайшла альтернативи, оскільки намагається скоротити грошові потоки у військовий бюджет РФ, яка розв’язала війну проти України.
Минулого року Сербія не змогла укласти новий довгостроковий контракт з російським "Газпромом", а короткострокова угода, досягнута в грудні, закінчується 31 березня.
Вучич заявив, що розуміє політику ЄС щодо російських енергоносіїв, сказавши: "Ми повинні адаптувати нашу енергетичну політику до певних вимог і запитів".
"Ми як і раніше будемо отримувати великі обсяги російського газу, але все більше і більше закуповуватимемо у європейців", – додав він.
За словами сербського президента, Сербія прагне забезпечити 500 мільйонів кубометрів газу на рік, що становить приблизно п'яту частину її потреб, в рамках загальної ініціативи ЄС щодо закупівлі газу, до якої вона приєдналася минулого року.
Сербія вже закуповує газ з Азербайджану через Болгарію, а цього року має розпочатися будівництво газопроводу до Північної Македонії, який забезпечить Сербії доступ до скрапленого природного газу з Греції, сказав він.
Нафтопровід, що з'єднує Сербію і сусідню Румунію, повинен бути завершений в 2027 році.
"Це велика диверсифікація", – сказав Вучич.
Варто зазначити, що 3 лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу у 2027 році, перші контракти скасують з 25 квітня 2026-го.
