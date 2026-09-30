Сербия и Россия продлили соглашение о поставках газа до конца года

Сербия и Россия продлили действие соглашения о поставках природного газа на три месяца, до конца этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания РТС.

Соглашение будет действовать на тех же "выгодных условиях", сообщил Душан Баятович, глава сербской государственной газовой компании "Србијагас".

Без продления срока действия соглашение должно было утратить силу в среду.

Президент Сербии Александар Вучич, который в воскресенье объявил о своей отставке, в субботу провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и впоследствии выразил надежду на продление газового соглашения.

Вучич заявил, что тогда Сербия сможет и в дальнейшем пользоваться "выгодной, низкой ценой на газ – 318 евро за 1 000 кубических метров, вместо того, чтобы платить рыночную цену, которая в настоящее время составляет 868 евро".

Белград в значительной степени зависит от поставок российского газа. Однако после истечения срока действия трехлетнего контракта в 2025 году стране не удалось заключить долгосрочное соглашение с Россией. С тех пор она полагается на краткосрочные продления действующего соглашения.

Напомним, в феврале Вучич заявлял, что Сербия диверсифицирует поставки энергоносителей, отказываясь от поставок из России, и уже ведет переговоры о закупке природного газа через механизм Европейского Союза.

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