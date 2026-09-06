У Кремлі "не зрозуміли" виступу прем’єра Вірменії рідною мовою на міжнародному форумі

У Кремлі висловили подив тим, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у виступі на саміті Шанхайської організації співробітництва говорив рідною мовою, а не російською.

Як повідомляє "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Пєсков здивувався рішенню Пашиняна виголосити свою промову на саміті ШОС вірменською, а не російською, але сказав, що Москва "поважає" його вибір.

"Так, це був сигнал – заявити про суверенність Вірменії. Але чого про це не можна було заявити російською мовою, чесно кажучи, ми не зрозуміли… Але це вибір глави держави, ми його поважаємо", – сказав речник.

Нагадаємо, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян у межах урядової програми анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу.

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