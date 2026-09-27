У Баварії перекинувся туристичний автобус, двоє людей загинули

Внаслідок аварії туристичного автобуса, який перекинувся поблизу міста Бухлое, що в німецькій федеральній землі Баварія, загинули двоє людей та 26 отримали поранення.

Про це повідомляє t-online, передає "Європейська правда".

За попередньою інформацією, вранці в неділю автобус, у якому перебувала група туристів із Філіппін, без зіткнення з іншим транспортним засобом з’їхав з правого краю проїжджої частини та впав у яму поруч із автострадою.

За словами речниці поліції Верхньої Баварії, на момент аварії в автобусі перебувало приблизно 40–50 осіб.

Наразі відомо, що 25 осіб отримали легкі травми, двоє людей загинули на місці. Ще одна людина перебуває у критичному стані.

Наразі автомагістраль повністю закрита в обох напрямках. Згідно з попередніми повідомленнями про дорожній рух, очікується, що це перекриття триватиме до 11:00.

На місці події задіяно значну кількість рятувальників. Прокуратура доручила експерту з’ясувати обставини аварії.

13 вересня у Берліні сталася серйозна аварія за участю автобуса, внаслідок чого постраждали 15 людей.

Цього місяця в аварії туристичного автобуса у швейцарському кантоні Граубюнден загинули 5 людей, ще 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наприкінці серпня на сході Нідерландів сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.